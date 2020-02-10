Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında, "TETİK-2 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen mazgallı sığınakta lav silahı, 10 elektrikli fünye, 200 litre mazot, 60'lık akü ve 3 tüp ile termal kıyafet, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve sığınak imha edildi.

AA