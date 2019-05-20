Mardin'de minibüs yayalara çarptı : 2 yaralı

Merkez Artuklu ilçesinde, Vali Ozan Caddesi'ndeki Kızıltepe Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.D. ile G.P. isimli kadınlara çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA