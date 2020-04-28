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Mardin'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı

Mardin'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan 4 yıldır aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan aranan ve 2016'dan itibaren firari olan D.Ç'nin Derik ilçesinde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç. tutuklandı.


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