Mardin'de 12 bin 74 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bin 524 paket gümrük kaçağı sigara, 1,11 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleşen operasyonda 10 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara, 140 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA