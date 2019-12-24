Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşından önce piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Z.S, F.G. ve M.E'nin iş yerlerine operasyon yapıldı.

Operasyonda tanklar ve bidonlarda 117 bin 800 litre kırmızı ve beyaz şarap bulundu, Z.S, F.G. ve M.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA