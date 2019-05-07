Mardin seçim sonuçları aksam.com.tr'de

Mardin yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Vejhi Kahraman

CHP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Süleyman Sarı

İP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tuna Işıkhan

BTP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ahmet Zeki Türköz

DSP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Davut Turgay

SP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Ali Kılınç

TKP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Murat Hiçbezmez

VP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cafer Hacıkadiroğulları

Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Albülkadir Demir

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Mardin’ta 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 1775, oy kullanan seçmen sayısı 359672, geçerli oy sayısı 345682 oldu. AK Parti %37,4 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.