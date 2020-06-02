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  3. Manzarayı görünce inanamadılar: Şu an mahvolduk
02 Haziran 2020 Salı 11:04 | Son Güncelleme:

Manzarayı görünce inanamadılar: Şu an mahvolduk

Manzarayı görünce inanamadılar: Şu an mahvolduk

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, su birikintilerine neden olurken, meyve ve sebze bahçeleri sular altında kaldı. Ürünleri bahçede kalan çiftçi Mustafa Derebaş, "Çok fazla zarar var" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İznik’te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar devam etti.

Sağanak sonrası Çamdibi Mahallesi’ndeki yollarda yaklaşık 1 metre su birikintisi oluştu. Su birikintisinde güçlükle ilerleyen araçlardan bazıları arızalanıp, yolda kaldı. Kentte kabak, domates, şeftali ve zeytin gibi ürünlerin bulunduğu tarlalar ve bahçeleri su bastı. Bahçe ve tarlalarını su altında gören üreticiler üzüntülerini dile getirdi.

ÜRÜNLERİMİZ GİTTİ'

Tarlasını görünce çok kötü olduğunu belirten Mustafa Derebaş, ”Kabaklarımızı toplamak için bir haftamız vardı. Şu anda mahvolduk, bittik. Tarlamızdaki bütün ürünlerimiz gitti. Bu manzarayı görünce çok üzüldük. Tarlalarda çok fazla zarar var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

(DHA)


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