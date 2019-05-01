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Manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde piknikte manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı 20 metrelik ağacın tepesinden düşen Kerim Daş (59) yaşamını yitirdi.

Olay, Gazipaşa’ya bağlı Şahinler Mahallesi Soğukoluk Yaylası’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen Kerim Daş ailesi ve arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Yaylada piknik yapan grup, dönüşe geçmeden önce hatıra ve manzara fotoğrafı çektirmek istedi.

İddiaya göre Kerim Daş manzara fotoğrafı çekmek için yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki ağacın tepesine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Kerim Daş, ağaçtan kayalıklara düştü.

Ailesi ve arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kerim Daş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kerim Daş’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

DHA

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