Manisa'daki kazada otomobil ortadan ikiye bölündü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünden Manisa istikametine giden Mehmet Dardağan (28) idaresindeki 34 GB 1093 otomobil, Manisa istikametinden gelip Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen Süleyman Dikengül (42) yönetimindeki 45 ZB 1761 plakalı otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikengül yönetimindeki 45 ZB 1761 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin bagaj kısmı çarpmanın meydana geldiği yerde kalırken, motor kısmı ise yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç sürücüsü Dikengül’ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Dikengül ile otomobilde bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ve diğer araç içerisinde yolcu konumunda bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi’ne görütüldü. Yaralılardan Fatma Dikengül’ün hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Kazayı gören bir başka araç sürücüsü Kenan Sırmalılar ise, olayı şu şekilde anlattı:

''Biz Ankara istikametinden geliyorduk. 34 Plakalı araba çok hızlı bir şekilde geliyordu. Kırmızı ışığı fark etmedi sanırım. 34 Plakalı beyaz araç Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen araca vurdu. Vurmasıyla birlikte diğer otomobil ortadan ikiye ayrıldı.''

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA