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Manisa'da tarlada bebek cesedi bulundu

Manisa'da tarlada bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarlada yaklaşık 3 haftalık olduğu değerlendirilen bebek cesedi bulundu.

Kızılçukur Mahallesi, Kestanelik mevkisindeki kekik tarlasında, dün saat 17.00 sıralarında, hareketsiz yatan bebeği gören mahalleli durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede bebeğin öldüğü, sıcaktan cesedinin bazı kısımlarının çürümeye başladığı belirlendi. Yaklaşık 3 haftalık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

DHA

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