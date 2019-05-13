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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hakan Lenger idaresindeki 26 BM 040 plakalı otomobil, Salihli-Gölmarmara kara yolu Dibekdere kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Atabey'e (32) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Atabey'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Atabey'in cesedi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

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