28 Mayıs 2019 Salı 15:03 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:03
Manisa'da kamyonetin çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti
Manisa'da kamyonetin çarptığı emekli doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 35 DY 851 plakalı kamyonet dün, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor Veli Demir'e (64) çarptı. Yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Demir, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salihli Verem Savaş Dispanserinde görev yapan Demir'in yaklaşık 1 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.
(AA)