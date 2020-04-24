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  3. Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün pak halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarında, Erkan Binici'nin kullandığı 45 J 0811 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, park halindeki 35 HC 5676 plakalı tıra çarptı.

Minibüste bulunan işçilerden Ahmet Selek (45) hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan şoför Erkan Binici'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


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