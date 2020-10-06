Manisa'da hayrete düşüren olay: Sıfır otomobilin koltuğundan falçata çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Alparslan Tosun, eşi Semiha Tosun'a sıfır kilometre bir otomobil aldı. Otomobilin alınmasından 18 gün sonra kirlenen sürücü koltuğunu silmek isteyen Tosun'un bir anda eli kesildi. Tosun, yaptığı incelemede aracın koltuğunda 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu.

DHA'da yer alan habere göre, koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçatayı gören Alparslan Tosun gözlerine inanamadı. Kesici cismin birkaç santimetresinin koltuktan dışarıya doğru çıktığını belirten Tosun, firmadan şikayetçi oldu.

Tosun, daha sonra koltuk arasına sıkıştırılan falçatanın yetkili servis tarafından çıkarıldığını ve araca yeni koltukların takıldığını kaydetti.

"DAVA AÇMAYIN, 700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILIR"

Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, "Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı." dedi.

Firmaya konunun kendileri için kapandığını belirttiğini aktaran Tosun, 6 gün sonra firma tarafından arandığını ve firmaya davet edildiğini söyledi. Durumu eşiyle paylaşan Tosun, firmanın teklifini kabul ederek çocuklarıyla birlikte üretim fabrikasına gitti.

"DALGA GEÇTİLER"

Firmanın tutarsız ve çelişkili davranışlar sergilediğini ifade eden Tosun, "2 Ekim Cuma günü öğleden sonra beni aradılar, 'Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok. Konu bizim için kapanmıştır' dediler. Ben de kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Bu konu beni rahatsız etti. Bunun üzerine hukuki süreç başlatmaya karar verdim." dedi.

Koltukta olan kesici cismin bel bölümünde olduğu için ters bir harekette felce kadar neden olabileceğini söyleyen Tosun, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk."