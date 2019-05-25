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  3. Manisa'da feci kaza baba ile kızını ayırdı

Manisa'da feci kaza baba ile kızını ayırdı

Manisa'da feci kaza baba ile kızını ayırdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü baba hayatını kaybederken, kızı yaralandı. Ayrıca kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 çocuk yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Durasıllı Mahallesi Işıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Ahmet K.(38) yönetimindeki 45 RA 861plakalı otomobil ile Hüseyin Akdoğan’ın(76) kullandığı 45 SA 2702 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Dilek Akdoğan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin K.(13) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan 13 yaşındaki Hüseyin K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Dilek Akdoğan’ın ise Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA)

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