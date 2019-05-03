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  3. Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, eski Selendi yolu üzerinde meydana geldi. Kula'dan Selendi yönüne giden Ömer Akcin yönetimindeki 45 RA 7525 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Metin Yavuz'un kullandığı 45 ZC 3816 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Metin Yavuz ile aynı araçta bulunan Sıdıka Dönertaş ve Sadık Dönertaş yaralandı. Diğer sürücü Akcin ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA9

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