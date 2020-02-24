Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 73 bin lira...

120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı.

İHA'nın haberine göre, lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: