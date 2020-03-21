Mangal jelini sulandırıp dezenfektan diye sattılar

SONER KAN



Merdivenaltı olarak tabir edilen atölyelerde mangal yakmakta kullanılan jellerin içeriğinde yer alan metil alkolü sıvılaştırıp, bunu da el dezenfektanı adı altıda satışa sundukları ortaya çıktı. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, eczaneler ve tıbbı malzeme satan yerler dışında el dezenfektanı alınmaması tavsiyesinde bulunarak “Bu ürünlerin etiketi kontrol edilip, bakanlık izin ve onayına dikkat edilmeli. Ucuza alınan ürünler, sizin hayatınızın sonu olabilir. Buna dikkat etmek gerek” ifadesini kullandı.