Mandu nasıl yapılır? MasterChef Mandu tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te bugün Mandu yapılıyor. Yarışmacılar, gelen misafirlere en iyi yemeği ve sunumu yaparak en yüksek puanı almaya çalışacak. Kore mutfağına ait yemeklerden biri olan Mandu nasıl yapılır? Mandu tarifi ve malzemeleri...

MANDU MALZEMELERİ NASIL YAPILIR?

4 su bardağı un 1 adet yumurta göz kararı ılık su İç malzemesi için; 1 yemek kaşığı susam yağı veya sıvıyağ 250 gr kıyma 1 adet tofu 1/2 demet yeşil soğan 1 adet kuru soğan 2 adet ince doğranmış pırasa göz kararı tuz göz kararı karabiber

MANDU NASIL YAPILIR?

Hamur malzemelerini derin bir kaba alın ve yumuşak kıvam elde edene kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru yaklaşık yarım saat dinlendirin.

Yarım saat sonra eşit olacak şekilde 3 parça bezeye ayırın. İlk bezeyi oklava yardımıyla açın (Hamuru çok fazla inceltmeyin). Elde ettiğiniz yufkadan bardak ağzı yardımıyla yuvarlak hamurlar çıkarın.

İç malzemesi için; yeşil soğan, kuru soğan, pırasa, tofu, kıyma, susam yağı, yumurta, tuz ve baharatları karıştırarak yoğurun. Elde ettiğiniz iç harcı oluşturduğunuz hamurların ortasına koyun ve hamurları yarım ay olacak şekilde kapatın.

Hazırladığınız mantıları kızgın yağda kızarana kadar pişirin. Dilerseniz buharda da haşlayarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...