Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda korkutan yangın

Manavgat'a bağlı Taşkesiği Mahallesi'ndeki orman alanda, saat 15.30 sıralarında yıldırım isabet düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürdürülüyor.

DHA