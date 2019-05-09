Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,23
  • 7,0099
  • 257.305
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Maltepe'de silah sesleri! Yoldan geçen kadın yaralandı

Maltepe'de silah sesleri! Yoldan geçen kadın yaralandı

Maltepe'de silah sesleri! Yoldan geçen kadın yaralandı

MALTEPE'de  sokak üzerinde iki grubun kavgası sırasında silahla ateş edilmesi sonucu yoldan geçen 1 kadın yaralandı.

Olay, 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan birisi silahına sarıldı. O silahtan çıkan kurşunlar sokaktan geçmekte olan adı öğrenilemeyen kadına isabet etti. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
'Bizim zaten 2 çocuğumuz var'
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Afganistan’da Taliban ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmada bacağını kaybeden 5 yaşındaki A

Yeni Takılan Protez Bacağıyla Dans Eden Afgan Çocuğun Videosu Viral Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ajax-Tottenham maçı nefes kesti! Tarihi anlar...

Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor