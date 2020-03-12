Maltepe'de içi yolcu dolu minibüsü silahla taradılar
Maltepe'de akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı yaşandı. Seyir halindeyken içi yolcu dolu minibüs, yaklaşan bir otomobildeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüsteki yolcular büyük panik yaşadı. O anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.
İçi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.
İHA