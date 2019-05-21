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Maltepe'de genç kız dolu minibüsten yere yuvarlandı

Maltepe'de genç kız dolu minibüsten yere yuvarlandı

Maltepe’de tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kız minibüsten yola düştü. Genç kız arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. İçerisi tıka basa yolcu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu. O sırada minibüsün içerisinde bulunan bir genç kız bir anda minibüsten düştü. Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu. Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü. 

Olaya tanık olan bir vatandaş kazayla ilgili olarak, “Olay esnasından ben burada telefon görüşmesi yapıyordum. Minibüsten iki tane kız çocuğunun düştüğünü fark ettim. Hemen müdahalede bulundum. Bir tanesinin bileğinde yaralanma vardı diğerinin de bilinci kaybolmuştu. İlk 10 dakika esnasında yaptığımız müdahaleler sonucunda bilinci tekrar yerine geldi. Bu arada ambulans ve trafik ekiplerine haber verdik. Kapının açık olup olmadığını bilmiyorum o sırada telefonda görüşme yapıyordum. O esnada düştüğünü fark ettim sesin üzerine” dedi.

Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyorlar, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyor. 

İHA

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