Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8229
  • 6,4757
  • 286.524
  • 95906.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Maltepe'de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada

Maltepe'de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada

Maltepe'de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada

Maltepe'de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri bir et deposuna girdi. Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar burada bulunan etleri araçlarına taşımaya başladı. Hırsızlar, kilolarca etin bir kısmını da yerlerde sürükledi. Hırsızlar etleri çaldıkları esnada yüzlerini kapatmayı da ihmal etmedi. 80 bin lira değerindeki eti dakikalar içerisinde çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi Mustafa Kayabaşı, “Sabah 7.00'de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7.00'de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoyu komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar” dedi.

Öte yandan, kasap dükkanında yaşanan et hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 hırsız kapısını açtıkları depodan kilolarca eti yerlerde sürükleyerek çalıp götürüyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki kardeşi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift ayrıldı mı?
İrem Derici isyan etti!
Seda Türkmen ve Bora Akkaş'tan kötü haber
Burak'a kardeş mi geliyor?
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde

Bu Kadın Evinde Yüzlerce Fare ile Yaşıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Amasya'daki kazıda 2500 yıllık 'posta merkezi' kalıntıları bulundu

Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el kararnamesinin detayları