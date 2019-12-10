Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne elaman temin ettikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya’nın yanı sıra Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ’da terör örgütü adına düzenlenen toplantılara da katıldıkları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile evlerinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet flaş bellek, 4 adet cep telefonu ve 53 adet örgütsel dergi ile kitap ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlara incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.