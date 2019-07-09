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Malatya'da arazi kavgası: 1 ölü

Malatya'da arazi kavgası: 1 ölü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

İlçeye bağlı Topraktepe Mahallesi'nde yaşanan olayda K.T. ile Aziz E. (54) iddiaya göre arazi anlaşmazlığından dolayı kavga etti. Kısa sürede büyüyen kavgada K.T. Aziz E.’yi silahla vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Aziz E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

AA

 

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