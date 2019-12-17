Malatya TOKİ 2020 başvuruları nasıl yapılır? TOKİ Malatya'da hangi ilçelerde konut yapacak?

Malatya TOKİ 2020 başvuruları nasıl yapılır? sorusu Malatya'da yaşayan vatandaşalr tarafından merak ediliyor. 16 Aralık itibariyle başvuruları alınmaya başlanan TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde konutlar 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Malatya TOKİ 2020 başvuruları nasıl yapılır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

MALATYA TOKİ 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

TOKİ MALATYA'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 575 2+1 daire, 247 3+1 daire toplamda 822 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 30 2+1 daire, 48 3+1 daire toplam 78 konut 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

