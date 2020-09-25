Mahsup ne demek? Mahsup TDK kelime anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, mahsup sözcüğünü resmi internet sitesi üzerinden yer alan çevrim içi sözlük sayfasında paylaştı. Arapça'dan dilimize geçen mahsus sözcüğü sıfat olarak kullanılırken, ticari yazışmalar da ve faturalarda bulunmaktadır.

MAHSUP NE DEMEK?

Mahsup kelimesine TDK açısından bakıldığı zaman, ‘hesaplanmış ve hesap edilmiş’ şeklinde tarif edilmektedir. Muhasebe konusunda kullanılan bir terim olarak öne çıkıyor.

Sektörel bazda mahsup kelimesi ticari açıdan hesaplanmış veya hesap edilmiş şeklinde değerlendirilmektedir.

Özellikle faturalarda ve ticari açıdan pek çok değişik resmi yazışmalarda değerlendirilmektedir.

Ele alınan hesaplamaları noktasında birçok türemiş kelime üzerinden de kullanılmaktadır.