Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ücretsiz mi? İşte M7 Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu güzergahı
Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu bugün açıldı. Temeli 2014 yılında atılan metro hattının açılışı bugün gerçekleşti. İstanbullular tarafından yoğun ilgi gören metro hattının 15 istasyonu bulunuyor. Toplam 6 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattı Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğine de sahip. Peki, Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ücretsiz mi? İşte Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu güzergahı..
Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, bugün (28 Ekim saat 12.00’den itibaren) İstanbulluların hizmetine açıldı. 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşan metro hattının temeli 2017 yılında atılmıştı. Vatandaşlar metro hattının ücretsiz olup olmadığını, kaç gün süree ile ücretsiz olacağını araştırıyor.
MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY METROSU ÜCRETSİZ Mİ?
Mecidiyeköy Mahmutbey Hattı'nın açıldığı ilk iki gün boyunca (28-29 Ekim) ücretsiz hizmet vereceği duyurulmuştu. Bugün yapılan yeni açıklama ile bu süre 10 güne çıkarıldı. Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ilk 10 gün seferlerini ücretsiz yapacak.
Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunda, her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunacak. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor.
MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY METROSU GÜZERGAHI
Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe
Mahmutbey
RAKAMLARLA M7 HATTI
Hat uzunluğu : 18 km
İstasyon sayısı : 15
Tren sayısı : 80
Tek yöne sefer süresi : 32 dakika
Sefer sıklığı (açılışta) : 6 dakika
Araç yolcu kapasitesi : 2.160 (1 set)
Tek yönde saatlik yolcu taşıma kapasitesi : 70.000
Hattın geçtiği ilçe sayısı: 6
Hizmet vereceği kişi sayısı: 3 milyon
Acil Müdahale Personeli : 60
Kadın Acil Müdahale Personeli: 17
Yürüyen merdiven sayısı: 225
Asansör sayısı : 108
Turnike sayısı : 316
Kamera sayısı : 1.192