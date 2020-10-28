Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ücretsiz mi? İşte M7 Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu güzergahı

Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, bugün (28 Ekim saat 12.00’den itibaren) İstanbulluların hizmetine açıldı. 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşan metro hattının temeli 2017 yılında atılmıştı. Vatandaşlar metro hattının ücretsiz olup olmadığını, kaç gün süree ile ücretsiz olacağını araştırıyor.

MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Mecidiyeköy Mahmutbey Hattı'nın açıldığı ilk iki gün boyunca (28-29 Ekim) ücretsiz hizmet vereceği duyurulmuştu. Bugün yapılan yeni açıklama ile bu süre 10 güne çıkarıldı. Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu ilk 10 gün seferlerini ücretsiz yapacak.

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunda, her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunacak. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor.

MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY METROSU GÜZERGAHI

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe

Mahmutbey

RAKAMLARLA M7 HATTI

Hat uzunluğu : 18 km

İstasyon sayısı : 15

Tren sayısı : 80

Tek yöne sefer süresi : 32 dakika

Sefer sıklığı (açılışta) : 6 dakika

Araç yolcu kapasitesi : 2.160 (1 set)

Tek yönde saatlik yolcu taşıma kapasitesi : 70.000

Hattın geçtiği ilçe sayısı: 6

Hizmet vereceği kişi sayısı: 3 milyon

Acil Müdahale Personeli : 60

Kadın Acil Müdahale Personeli: 17

Yürüyen merdiven sayısı: 225

Asansör sayısı : 108

Turnike sayısı : 316

Kamera sayısı : 1.192