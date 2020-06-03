Mahkemeler ne zaman açılacak, davalar başladı mı? Adliyeler açılıyor mu?

Mahkemeler ve adliyelerin açılış tarihleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında alınan olumlu gelişmeler sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı. Birçok kurum ve kuruluş hizmet vermeye başladı. Normalleşme takvimi sonrası davası olan kişiler “Mahkemeler açıldı mı, ne zaman açılır? Adliyeler açık mı?” sorularına cevap arıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem planını açıklayarak mahkemelerin açılış tarihi hakkında bilgi verdi. Merak edilen konu hakkında detaylar haberimizde.

MAHKEMELER AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILIR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını açıkladı. HSK Başkanvekili imzalı yazıda, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlayacağı belirtildi. HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin ise duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başladı. 1 Haziran itibariyle kamu davası da açılabilecek.

ADALET BAKANI GÜL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Haziran Pazartesi itibarıyla yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetilecektir. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi itibarıyla başlayacaktır" şeklinde konuştu.

ADLİYELERDE NORMALLEŞME PLANI DEVREYE GİRDİ

Adliyelerde normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçti. Buna göre, maskesi olmayanlar ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye giremeyecek. Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmalar farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılarak yığılmaların önlenmesi sağlanacak. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler uygulanacak.

Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak, ön bürolar dış mekanlarda konumlandırılacak. Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak. Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.