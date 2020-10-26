Mahkeme indirim uygulamadı... Yazar katiline yine ağır müebbet

‘Meleklerle Yaşamak’ kitabın incelenmesi talebini reddeden mahkeme, cezada herhangi bir indirim de yapmadı. Koç, daha önce de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı ancak Yargıtay, Adli Tıp Kurumu raporlarındaki çelişki nedeniyle kararı bozmuştu.



Adli Tıp raporunda Sinem Koç’un akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.