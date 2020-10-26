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  • Mahkeme indirim uygulamadı... Yazar katiline yine ağır müebbet
26 Ekim 2020 Pazartesi 20:17 | Son Güncelleme:

Mahkeme indirim uygulamadı... Yazar katiline yine ağır müebbet

Mahkeme indirim uygulamadı... Yazar katiline yine ağır müebbet
DHA

Yaşam koçu ve ‘Meleklerle Yaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi 4 yıl önce Beyoğlu'nda silahla vurarak öldüren ve maktulün yazdığı kitabın etkisinde kaldığı için cinayeti işlediğini belirten sanık Sinem Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

‘Meleklerle Yaşamak’ kitabın incelenmesi talebini reddeden mahkeme, cezada herhangi bir indirim de yapmadı. Koç, daha önce de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı ancak Yargıtay, Adli Tıp Kurumu raporlarındaki çelişki nedeniyle kararı bozmuştu. 

Adli Tıp raporunda Sinem Koç’un akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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