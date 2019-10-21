Mahallenin gönüllü arama kurtarma timi

BÜLENT ŞANLIKAN

İstanbul Silivri’de geçtiğimiz ay meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki sarsıntı beklenen Marmara depremini bir kez daha hatırlattı. Devletin tüm birimleri alınacak önlemler için çalışmaları hızlandırırken, akıllara ‘Siviller kendi mahallesinde nasıl önlem alır?’ sorusunu getirdi. AKŞAM, 17 Ağustos depreminin ardından mahallelerde kurulan gönüllü ‘Arama Kurtarma Birlikleri’ ile konuştu. Sivil arama kurtarma timi üyeleri farklı meslek gruplarından 20 ila 25 kişiden oluşuyor. Bahçelievler Belediyesi bünyesinde oluşturulan Gönüllü Arama Kurtarma Birliği örnek tim olarak ciddi başarılar elde etti. Van depremine de giden ekip, enkazdan canlı depremzede bile kurtardı. Mahalle gönüllüleri şimdi eğitim verecek seviyeye geldi. İşte gönüllerin timinin hikâyesi:

HAYAL EDEMEYECEĞİM NOKTALARA GELDİM

Anaokulu öğretmeni Emine Erdem (56) gönüllü ekibin lideri: “1999 depremi sonrasında yaşananlar ‘Ülkesini seven bir vatandaş olarak ne yapabilirim?’ diye düşünmeme neden oldu. 2 çocuk annesiyim. İlk etapta bu arama kurtarma ekibine katılma isteğime ailem pek sıcak bakmadı. Ancak bir şeyler başarabildiğimi gördükten sonrasında bana tam destek oldular. Hayal edemeyeceğim noktalara geldim. Van depreminde görev alıp 102 saat sonra enkazdan canlı kurtardık. İnsanlara yardım edebilmek, hizmet edebilmenin getirdiği o huzuru hiçbir şeye değişmem.”

ÖNCE AİLEN İÇİN EĞİTİM AL

Remzi Kaya (60) emekli: “Çocuğumun okuluna gelen sivil savunma uzmanlarının verdiği eğitimlerden çok etkilendim. 5 gün AFAD uzmanlarından eğitim alıp sertifika kaldım. Arama Kurtarma Gönüllüsü olarak ekibe dâhil oldum. Geçtiğimiz depreme özel bir hastanede yakalandım. Orada panik yaşayan vatandaşları sakinleştirip onlara yardım ettim. Deprem bittikten sonra hastanenin tahliyesine yardımcı oldum. Herkesin öncelikle kendi ailesini kurtarabilmek için bu eğitimleri alması gerekiyor. Ondan sonra ihtiyacı olan insanlara el uzatma imkânı olur. Ailem bu konuda bana destek oldu. İnsanlara destek olmak büyük bir mutluluk.”

HAYAT KURTARMAK BÜYÜK MUTLULUK

Nedime Orhan (52) ev hanımı: “Çocuğumun okul aile birliğinde görevliyken okula gelen afet kurtarma ekibinin verdiği eğitimlerden ilham aldım. Benim daha önce yaşadığım bir olay nedeniyle itfaiyeci bir kardeşimize duyduğum bir hayranlık söz konusuydu. Ondan bir kaza sırasında asla vazgeçilmemesi gerektiğini öğrendim diyebilirim. İlk işim Kocasinan’da bir bina çökmüştü. Sonra Bursa’da ülke genelinde yürütülen bir tatbikata katıldım. Van depremi bizim için dönüm noktası oldu. Ancak insan hayatı kurtarmanın getirdiği mutluluğu tarif bile edemem” dedi.

140 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERDİLER

Bahçelievler Belediyesi’nde çalışan personel ve sivil vatandaşlardan gönüllü 50 kişiden oluşan ekip kurulduğundan günümüze, Atsushi Miyazaki Trafik ve Deprem Eğitim Parkı’nda, yaklaşık 140 bin kişiye Birey ve Aileler için Afet Bilinci ve YOTA Eğitimi ile ilkokul seviyesindeki yaklaşık 180 bin öğrenciye eğitim verdi. Aynı ekip, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 ile 2011 Van depremlerinde de aktif görev almıştı.