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  3. Mahalleli polisi aradı, acı gerçek ortaya çıktı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Mahalleli polisi aradı, acı gerçek ortaya çıktı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Mahalleli polisi aradı, acı gerçek ortaya çıktı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaygana Mahallesi'ndeki iki katlı evden gelen koku nedeniyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kokunun yalnız yaşayan 63 yaşındaki Kemal Akkuş'un kaldığı daireden geldiğini tespit etti.

Eve giren ekipler, Akkuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Akkuş'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)

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