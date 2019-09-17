Mahalle haritasıyla zanlıyı yakaladılar

Soner KAN

Polis, saldırıdan dakikalar sonra mahalleyi abluka altına alıp, zanlının peşine düştü. İnternet üzerinden mahallenin haritasını indiren ekipler, saldırganın portakal bahçesine saklanabileceği ihtimalini değerlendirip, baskın düzenledi. Olayda kullandığı silahla gözaltına alınan Samet Ermenç, “Evimize girip hırsızlık yapmak istedi. Ben de onu korkutup gözdağı vermek için ateş ettim. Mermi sekip kafasına isabet etti” dedi.