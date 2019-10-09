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  3. Mahalle çeşmesi önünde ölü bulundu

Mahalle çeşmesi önünde ölü bulundu

Mahalle çeşmesi önünde ölü bulundu

Yozgat'ta SGK memuru, mahallesindeki çeşmenin önünde ölmüş halde bulundu.

Yozgat'ın Aşağı Çatak Mahallesi Altan Güneş Caddesi'ndeki mahalle çeşmesi önünde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 63 yaşındaki Mustafa Duygu olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SGK İl Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Duygu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberi alan Duygu'nun yakınları göz yaşlarını tutamadı.

AA

 

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