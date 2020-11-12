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  • Magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden Şahin Büyükkaya'ya veda
12 Kasım 2020 Perşembe 23:42 | Son Güncelleme:

Magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden Şahin Büyükkaya'ya veda

Magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden Şahin Büyükkaya'ya veda

Magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden Şahin Büyükkaya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.

Mesleğe Ses Dergisi’nde başlayan, ALEM Dergisi Haber Müdürlüğü, GÜNEŞ Gazetesi Magazin Müdürlüğü ve köşe yazarlığı yapan usta isim, bir süredir emeklilik hayatı yaşıyordu. Büyükkaya, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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