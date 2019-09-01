Maganda sakat bıraktı, okçuluk hayata bağladı 

OSMAN NURİ CERİT

Murat Turan’ın hayatı 10 yıl önce gittiği bir düğünle değişti. Bir magandanın attığı kurşun Turan’a isabet etti. Turan 33 gün kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kazandı ancak bir daha yürüyemedi. Yaşama azminden hiç vazgeçmeyen Murat, tedavisi sırasında başladığı okçuluk sporunda art arda başlarılar elde etti. Şimdi ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan 44 yaşındaki Murat Turan Türkiye’ye madalya getirmek için gece gündüz hazırlanıyor. Milli sporcu Turan, yaşadıklarını AKŞAM’a anlattı:

BAYRAĞIM DALGALANACAK

“Cam üfleme işçisi olarak çalışıyordum, bir düğünle hayatım karardı. GATA’da tedavim sürerken hastanedeki gaziler sayesinde makaralı okçulukla tanıştım. Denizli’ye dönünce, okçuluk sporuna başladım. İlk girdiğim yarışmada Türkiye üçüncüsü olunca milli takıma çağrıldım. 2016’da Çekya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda dördüncü, 2017 ve 2018 Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü, 2017’de Çin’deki Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalist, 2019 Türkiye Şampiyonası’nda da birinci oldum. Mayıs ayında Hollanda’da düzenlenen Dünya şampiyonasında, hem takım olarak hem de bireyselde dünya ikinciliği elde ettim. Bu derece sayesinde 2020’de Tokyo’da düzenlenecek olan Paralimpik Oyunlarına katılmaya hak kazandım. 2020’de Tokyo’da düzenlenecek yarışma için Ankara’da hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hayatta duracak onurlu bir nedenim var. O da şanlı bayrağımızı Tokyo’da dalgalandırmak.”

SİLAH SEVİNME ARACI DEĞİL

“Spor sayesinde evde yatan bir insan olmadım. Sevinmek amacıyla ateşlenen silahlar nice üzüntülere sebep oluyor. Silah bir sevinme aracı değil.”

Seneye Külliye’ye madalyayla geleceğim

Milli Sporcu Murat Turan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 30 Ağustos Resepsiyonu’na katıldı. Turan “Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek olan bu resepsiyonlara, Tokyo Olimpiyatlarında aldığım madalya ile katılmak istiyorum” dedi.