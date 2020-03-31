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  3. Maganda kuzenler dehşet saçtı! Doktora böyle saldırdılar

Maganda kuzenler dehşet saçtı! Doktora böyle saldırdılar

Maganda kuzenler dehşet saçtı! Doktora böyle saldırdılar

Samsun İlkadım'da 23 Mart'ta koronavirüs salgınına karşı mücadele veren sağlık ekiplerine yönelik saldırını görüntüleri ortaya çıktı.

İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze Kanık’ı da alıp Gazi Devlet Hastanesi’nin acil servisine gitti.

DAYAĞA TUTUKLAMA

Kuzenlere korona tedbirleri nedeniyle “Burada sadece hasta kalsın” denildi. Ancak kuzenler dışarı çıkmayı reddetti. Daha sonra Deniz A., eline dokunan pratisyen hekim Z.K.’ye “Canımı acıttın, ne biçim doktorsun” diyerek saldırdı. İkili önce masaları sonra doktoru yumrukladı. Polislerce gözaltına alınan zanlılardan Kanık tutuklanırken, Deniz A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Görüntülerde Gamze Kanık’ın doktora saldırması ve görevlilerin araya girmesi yer aldı.

DHA


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