Maganda kurşunu hayattan kopardı

Balıkesir Erdek’te 11 Ağustos’ta Ocaklar mevkiindeki bir eğlence mekanında görevli Emrah Saltık ile Erdem Turan arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Turan mekandan ayrıldı. Bir gün sonra yani Kurban Bayramı’nın ikinci günü Erdem Turan, pompalı tüfekle kapıda duran Saltık ve eğlence mekanına rastgele ateş açtı. Saldırgan kaçarken Saltık’la birlikte mekandaki 5 kişi yaralandı.

6 gün sonra acı haber

Yaralılardan Mehmet Solaklar (46) hayatını kaybederken, durumu ağır olan 10 yaşındaki Selin Cebeci, yoğun bakımda tedaviye alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Selin, önceki gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak Bandırma Cezaevi’ne gönderildi.

Organlarıyla 5 kişi yaşayacak

Beyin ölümü gerçekleşen Selin’in ailesi, başka anne ve babaların acı yaşamaması için kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük kızdan nakledilecek kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve kornea 5 hastaya umut olacak.

mekan hÂlÂ açık

Cem Cansever sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yeğenimiz maganda kurşunuyla vuruldu. Erdek yerel basını olayları saptırıyor. Olayın olduğu mekan ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti” ifadelerini kullandı.