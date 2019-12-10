Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8005
  • 6,4276
  • 274.053
  • 108109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Maden ocağında dinamit patladı: 2 yaralı

Maden ocağında dinamit patladı: 2 yaralı

Maden ocağında dinamit patladı: 2 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde özel bir maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle dinamit patladı. Patlamada 2 patlayıcı uzmanı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dinamit patlarken, olayda patlayıcı uzamanı oldukları öğrenilen Hasan D. (42) ile Mesut K. (30) isimli işçiler yaralandı. Yaralılardan Hasan D. Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne diğer yaralı Mesut K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'

Elon Musk´ın yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MSB: Eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı