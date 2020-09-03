03 Eylül 2020 Perşembe 15:05 | Son Güncelleme:
Maçlar seyircili oynanacak mı? Son dakika maçlar seyircisiz mi olacak?
Futbol severler maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağını merak ediyor. Bilim Kurulu maçların seyircisiz oynanmasını öneriyordu. TFF tarafından merakla beklenen karar açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini duyurdu.
Futbol severler maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağını merak ediyor. Bilim Kurulu maçların seyircisiz oynanmasını öneriyordu. TFF merakla beklenen kararı kamuoyuna açıkladı.
MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.