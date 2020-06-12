Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8386
  • 7,7316
  • 379.797
  • 109155
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Maçka Parkı'nda kırık içki şişesiyle boğazı kesildi; şüpheli yakalandı!
12 Haziran 2020 Cuma 00:24 | Son Güncelleme:

Maçka Parkı'nda kırık içki şişesiyle boğazı kesildi; şüpheli yakalandı!

Maçka Parkı'nda kırık içki şişesiyle boğazı kesildi; şüpheli yakalandı!

İstanbul Şişli'de çıkan kavgada bir kişiyi kırık şişe ile boğazından yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Maçka Parkı’nda tartıştığı doktor Süleyman D’yi (1991) kırık bira şişesi ile boğazından yaraladığı iddia edilen zanlı Emrah D. (1988), olay yerinden kaçmıştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kesici aletle yaralama olayı ile ilgili yaptığı çalışma sonucu şüpheli Emrah D, Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.  Zanlının kasten yaralamadan 5, mala zarar vermeden 1 ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine tepki
İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Yeditepe Konserleri' hakkında kamuoyu açıklaması
Emlak Konut - Advertorial
ABD'de ikinci dalga endişesi... Hazine Bakanı Mnuchin itiraf etti: Ekonomiyi yeniden durduramayız
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Hafter'in vahşeti ortaya çıktı! 4 toplu mezar bulundu

Hafter'in vahşeti ortaya çıktı! 4 toplu mezar bulundu

Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsett

Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kekik otunun faydaları nelerdir? Kekik otunun bilinmeyen özelliği

Kekik otunun faydaları nelerdir? Kekik otunun bilinmeyen özelliği