Maçka Parkı'nda kırık içki şişesiyle boğazı kesildi; şüpheli yakalandı!

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Maçka Parkı’nda tartıştığı doktor Süleyman D’yi (1991) kırık bira şişesi ile boğazından yaraladığı iddia edilen zanlı Emrah D. (1988), olay yerinden kaçmıştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kesici aletle yaralama olayı ile ilgili yaptığı çalışma sonucu şüpheli Emrah D, Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kasten yaralamadan 5, mala zarar vermeden 1 ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.

