Mabud ne demek, anlamı nedir? Mabud TDK sözlük anlamı ne?

Mabud kelimesi, Arapça kökenli sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde mabud kelimesini "mabut" olarak açıklamaktadır. Dilimizde isim cümlelerinde kullanılan mabud dini bir terimdir. Mabud ne demek, anlamı nedir?

MABUD NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Mabud kelimesi sözlük anlamında Bütün varlıkların kendisine ibadet ettiği Allah, ibadet edilen, ilah şeklinde açıklanmaktadır. Kelime, Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir.

MABUD TDK SÖZLÜK ANLAMI NE?

Mabud TDK çevrim içi sözlük sayfasında kelimeyi mabut olarak açıklamaktadır. İsim, din bilgisi, (ma:bu:du), Arapça maʿbūd şeklinde yayınlamıştır. Kelimenin anlamı ise "Kendisine tapılan varlık." olarak paylaşmıştır.