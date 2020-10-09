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09 Ekim 2020 Cuma 09:04 | Son Güncelleme:

Mabud ne demek, anlamı nedir? Mabud TDK sözlük anlamı ne?

Mabud ne demek, anlamı nedir" Mabud TDK sözlük anlamı ne"

Mabud kelimesi Türk Dil Kurumu'nun resmi sayfasında mabut olarak açıklanmıştır. Mabud dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden biridir. Dini literatürde geçen mabud sözcüğü cümlelerde isim olarak kullanılır.

Mabud kelimesi, Arapça kökenli sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde mabud kelimesini "mabut" olarak açıklamaktadır. Dilimizde isim cümlelerinde kullanılan mabud dini bir terimdir. Mabud ne demek, anlamı nedir?

MABUD NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Mabud kelimesi sözlük anlamında Bütün varlıkların kendisine ibadet ettiği Allah, ibadet edilen, ilah şeklinde açıklanmaktadır. Kelime, Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir.

MABUD TDK SÖZLÜK ANLAMI NE?

Mabud TDK çevrim içi sözlük sayfasında kelimeyi mabut olarak açıklamaktadır. İsim, din bilgisi, (ma:bu:du), Arapça maʿbūd şeklinde yayınlamıştır. Kelimenin anlamı ise "Kendisine tapılan varlık." olarak paylaşmıştır.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ka

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