Maalesef nasıl yazılır? Maalesef TDK yazılışı nedir?

Günlük hayatta yapılan yazım yanlışları bazen can sıkıcı olabiliyor. Vatandaşlar, hataları en aza indirmek için kelimelerin doğru kullanımlarına Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasından bakıyor. Maalesef kelimesinin yazılışını sizin için derledik.

MAALESEF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), maalesef kelimesinin doğru yazımını paylaştı.

Buna göre kelime malesef olarak değil " maalesef" şeklinde yazılmalıdır.

Maalesef kelimesine örnek cümle

"Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır."