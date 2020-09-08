Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4712
  • 8,8267
  • 463.939
  • 1100.69
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Maalesef nasıl yazılır? Maalesef TDK yazılışı nedir?
08 Eylül 2020 Salı 10:14 | Son Güncelleme:

Maalesef nasıl yazılır? Maalesef TDK yazılışı nedir?

Maalesef nasıl yazılır" Maalesef TDK yazılışı nedir"

Türkçe'de zarf olarak kullanılan maalesef kelimesin yazılışı ve anlamı merak konusu oldu. Olumsuz bir cevap vereceğimiz zaman maalesef kelimesinin sıklıkla kullanıyoruz. Türk Dil Kurumu kelimenin doğru yazımını paylaştı. Maalesef sözcüğü dilimize Arapça'dan geçmiştir.

Günlük hayatta yapılan yazım yanlışları bazen can sıkıcı olabiliyor. Vatandaşlar, hataları en aza indirmek için kelimelerin doğru kullanımlarına Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasından bakıyor. Maalesef kelimesinin yazılışını sizin için derledik.

MAALESEF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), maalesef kelimesinin doğru yazımını paylaştı.

Buna göre kelime malesef olarak değil " maalesef" şeklinde yazılmalıdır.

Maalesef kelimesine örnek cümle

"Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır."

Van'da Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Yaralı kadını ‘yakın mesafe‘ diyerek aracına almayan taksici tepki topladı
Yoongi duyar da üzülür mü? Sanmıyorum…
'Tedbirsizce dolaşanlar yüzünden insanlar ölüyor'
Bahçelievler'de lüks rezidanstan düşen camla ölüm... Olay anı kamerada

Bahçelievler'de lüks rezidanstan düşen camla ölüm... Olay anı kamerada

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu

6 Eylül tarihli reyting sonuçları listesi!

6 Eylül tarihli reyting sonuçları listesi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları