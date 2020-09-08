08 Eylül 2020 Salı 10:14 | Son Güncelleme:
Maalesef nasıl yazılır? Maalesef TDK yazılışı nedir?
Türkçe'de zarf olarak kullanılan maalesef kelimesin yazılışı ve anlamı merak konusu oldu. Olumsuz bir cevap vereceğimiz zaman maalesef kelimesinin sıklıkla kullanıyoruz. Türk Dil Kurumu kelimenin doğru yazımını paylaştı. Maalesef sözcüğü dilimize Arapça'dan geçmiştir.
Günlük hayatta yapılan yazım yanlışları bazen can sıkıcı olabiliyor. Vatandaşlar, hataları en aza indirmek için kelimelerin doğru kullanımlarına Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasından bakıyor. Maalesef kelimesinin yazılışını sizin için derledik.
MAALESEF NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu (TDK), maalesef kelimesinin doğru yazımını paylaştı.
Buna göre kelime malesef olarak değil " maalesef" şeklinde yazılmalıdır.
Maalesef kelimesine örnek cümle
"Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır."