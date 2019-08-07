Lüks sitede panik anları! Aracın motorundan çıkan şoke etti

Olay, Enver Adakan Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitenin otoparkında yaşandı. Nereden geldiği henüz bilinmeyen bir yılanı kapalı otoparkta gören güvenlik görevlileri vakit kaybetmeden itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir aracın motor kısmına saklandığı söylenilen yılanı çıkarmak için çalışmalara başladı.

Bir süre sonra yılanın yerini tespit eden ekipler, yanında getirdikleri malzemeler ile yılanı çıkardı. Yılanı zarar görmeden bez bir torbaya koyan itfaiye erleri daha sonra veterinere götürdü. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan paniğe sebep olurken aracının motoruna yılan giren Neslihan Çelikel ise yaşadığı panik anlarını anlattı.

(İHA)