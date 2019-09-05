LPG tankerinde yangın

Antalya'da Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki LPG tankerine, Ömer Güncü'nün kullandığı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.



Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.



Bu arada, kazada kamyonda bulunan bir kişinin yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

AA