Loznik tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Loznik nasıl yapılır?

Loznik tarifi ve malzemeleri yakından takip ediliyor. Kanal D'nin sevilen programında gelinler her gün farklı lezzette yemekler yaparak kayınvalideler puanlama yapıyor. Loznik, Trakya mutfağına ait yöresel bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Onur Büyüktopçu tarafından verilen Gelinim Mutfakta Loznik nasıl yapılır?

LOZNİK MALZEMELERİ NELERDİR?

250 gram asma yaprağı 2 su bardağı mısır unu 1,5 su bardağı yoğurt 2 kahve fincanı zeytinyağı 1 demet taze soğan 2 dal pırasa Yarım demet maydanoz Yarım su bardağı su 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 silme tatlı kaşığı tuz

GELİNİM MUTFAKTA LOZNİK TARİFİ!

Derince bir kabın içine yoğurdu alın.

İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın.

Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin.

Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz.

Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın.

Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın.

Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin.

Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın.

Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın.

Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin.

Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin.

Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.