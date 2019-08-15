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Loris Karius: Yeniden doğacağım

Loris Karius: Yeniden doğacağım

“İstanbul’da futbol oynamak için her şey mükemmel. Yaşım genç, yeniden yükselişe geçmek için fırsatım var. Benim yolum hep yokuş oldu ve bu beni geliştirdi.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN Alman kalecisi Loris Karius, Alman basınına konuştu. 16 yaşında Manchester City’ye transfer olduğunu hatırlatan Karius, “Henüz bir çocuktum ve oldukça alışılmadık bir adım attım. O zaman Stuttgart’ta ve Alman U16 Milli Takımı’nda oynuyordum. M.City büyük bir çaba gösterdi ve oldukça kritik bir karar verdim. Ancak çok hoşuma gitmedi ve kolay bir ortam değildi. Kulübün hızlı gelişimi, genç oyuncuların atılım yapmasını zorlaştırdı” diye konuştu.

HAYALLERİM VAR

İstanbul’a taşındıktan sonra yaşadığı iniş ve çıkışlar hakkında da yorum yapan Karius, “Temel olarak benim yolum her zaman yokuş oldu. Garip bir durumdu ama kaçacak değildim ve sonuçta bu meydan okumada kişilik olarak kendimi geliştirmem gerekiyordu. İstanbul’da hiçbir şey eksik değildi. Zor bir başlangıç oldu ancak iyi bir ikinci yarı geçirdim. 26 yaşındayım ve bir kaleci için hala gencim. Yeniden tutkularıma sarılıp, tekrar yükselebilirim. Kesinlikle hayallerim var ve uluslararası oynamak istiyorum” ifadesini kullandı.

 

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