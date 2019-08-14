Liverpooll ve Chelsea taraftarları dev maç öncesi İstanbul turu yaptı

Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sona erecek. Ardından taraftarlar Süper Kupa heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak.