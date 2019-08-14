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  3. Liverpooll ve Chelsea taraftarları dev maç öncesi İstanbul turu yaptı

Liverpooll ve Chelsea taraftarları dev maç öncesi İstanbul turu yaptı

Liverpooll ve Chelsea taraftarları dev maç öncesi İstanbul turu yaptı

Liverpooll ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiliz taraftarlar için düzenlenen etkinlikler kapsamında, çok sayıda Liverpoollu tekneyle Boğaz turuna çıktı, Taksim meydanını gezdi.

Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sona erecek. Ardından taraftarlar Süper Kupa heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak.

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