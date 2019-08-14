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  3. Liverpool Chelsea maçı canlı izle! Liverpool Chelsea Süper Kupa final maçı izleme linki

Liverpool Chelsea maçı canlı izle! Liverpool Chelsea Süper Kupa final maçı izleme linki

Liverpool Chelsea maçı canlı izle! Liverpool Chelsea Süper Kupa final maçı izleme linki

14 Ağustos Çarşamba akşamı aranan konular arasında en başta Liverpool Chelsea maçı geliyor. İki İngiliz devi Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyen binlerce futbolsever Liverpool Chelsea maçı canlı izle aramasını yapıyor. Saat 22:00’da başlayan mücadele yoğun ilgi görüyor. İşte Chelsea Süper Kupa final maçı izleme linki

Chelsea Süper Kupa final maçını canlı izlemek isteyen binlerce vatandaş yoğun bir şekilde arama yapmaya başladı. Süper Kupa finali kapsamında karşı karşıya gelen Liverpool ve Chelsea takımı kupayı almak için ter dökecek. Tüm dünyada canlı olarak yayınlanan Liverpool Chelsea maçı Beşiktaş’ın stadında oynanıyor. Chelsea Süper Kupa final maçı izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER:

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud

DEĞERİ 1.8 MİLYAR EURO

UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadelenin toplam değeri 1 milyar 842 milyon euro olacak. Ünlü internet sitesi Transfermarkt verilerine göre; geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan Liverpool’un futbolcularının toplam değeri yaklaşık 1 milyar euro olarak belirlenmiş bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi kazananı Chelsea’nin futbolcularının toplam değeri ise 842 milyon euro olarak gösterildi.

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